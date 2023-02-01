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رياضة

فريق برتغالي يجلب لاعبا بِعمر 56 سنة!

الشروق الرياضي
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فريق برتغالي يجلب لاعبا بِعمر 56 سنة!
ح.م
كازويوشي ميورا

انتدبت إدارة أحد الأندية البرتغالية لاعبا يابانيا بِعمر 56 سنة، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتعلّق الأمر بِنادي أوليفيرينسي من بطولة البرتغال للقسم الثاني، الذي استفاد مسؤولوه من خدمات المهاجم الياباني كازويوشي ميورا، بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر حتى الصّيف المقبل.

وما زال كازويوشي ميورا يرتبط مع نادي يوكوهاما من القسم الأوّل الياباني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وسبق للمهاجم كازويوشي ميورا – الذي سيبلغ من العمر 56 سنة في الـ 26 من فيفري الحالي – أن فاز مع منتخب بلاده اليابان بِكأس أمم آسيا عام 1992، وإحراز جائزة أحسن لاعب في النّسخة ذاتها.

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