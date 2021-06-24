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رياضة

فريق بلجيكي يستعدّ لِانتداب نجل بلومي

علي بهلولي
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فريق بلجيكي يستعدّ لِانتداب نجل بلومي
محمد البشير بلومي (رقم "19")

يستعدّ فريق من القسم الأوّل البلجيكي للتفاوض مع مُمثّلي اللاعب محمد البشير بلومي نجل أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي، لِانتدابه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المهاجم محمد البشير بلومي (19 سنة) مع نادي مولودية وهران بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكن نجل الأخضر بلومي يُمكنه ترك “الحمراوة” هذه الصائفة، مُستفيدا من بند في العقد يسمح له بِذلك.

وسيتقدّم مسؤولو نادي سينت ترويدن البلجيكي بِعرض في الأيّام القليلة المقبلة، لِانتداب محمد البشير بلومي، كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الخميس.

وتموقع فريق سينت ترويدن أسفل جدول ترتيب البطولة البلجيكية للموسم المُنقضي، وبِالضبط في المركز الـ 15.

وكان محمد البشير بلومي قد شارك مع المنتخب الوطني المحلي، في مباراته الودّية أمام ليبيريا، مساء الـ 17 من جوان الحالي، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.

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