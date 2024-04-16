فريق بن سبعيني يبلغ نصف النّهائي الأوروبي

تأهّل فريق بوروسيا دورتموند الألماني سهرة الثلاثاء، للدور نصف النّهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق دورتموند بِنتيجة (4-2) على الضّيف نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، لِحساب إيّاب ربع النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة الألمانية قد خسر في لقاء الذّهاب خارج القواعد بـ (1-2)، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

ومعلوم أن المدافع رامي بن سبعيني غاب عن مواجهتَي فريقه بوروسيا دورتموند، بِداعي إصابة تعرّض لها في مباراة “الخضر” وبوليفيا أواخر مارس الماضي، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وفي محطّة نصف النّهائي، يلعب فريق بوروسيا دورتموند مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ذهابا داخل القواعد ما بين الـ 30 من أفريل الحالي والفاتح من ماي المقبل، وإيّابا بعيدا عن الدّيار ما بين الـ 7 والـ 8 من الشهر الدّاخل.

واجتاز “البي آس جي” في ربع النّهائي عقبة نادي برشلونة الإسباني، بِالخسارة داخل القواعد ذهابا (2-3)، والفوز بعيدا عن الدّيار إيّابا (1-4).