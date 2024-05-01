فريق “بن سبعيني” يكتفي بِالأهمّ في رابطة الأبطال

فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني سهرة الأربعاء بِهدف لِصفر، على ضيفه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولُعبت هذه المباراة بِألمانيا، لِحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وسجّل هدف مُمثّل الكرة الألمانية المهاجم نيكلاس فولكروغ، في الدقيقة الـ 36.

وغاب المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن فريقه بوروسيا دورتموند، بِداعي إصابة تعرّض لها في مباراة المنتخب الوطني ومنافسه البوليفي في الـ 22 من مارس الماضي، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وتُجرى مباراة العودة بِفرنسا سهرة الثلاثاء المقبل.