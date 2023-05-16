فريق بن ناصر لن يلعب نهائي رابطة أبطال أوروبا

بات نادي الإنتر الإيطالي لِكرة القدم سهرة الثلاثاء، أوّل فريق يبلغ نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا، لِموسم 2022-2023.

وتغلّب الإنتر بِهدف لِصفر على الجار ميلان آسي الإيطالي، في مباراة تندرج ضمن إطار إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية.

وكان الإنتر قد فاز أيضا في لقاء الذّهاب لكن بِثنائية نظيفة، وهي الحصيلة العامّة التي منحته تأشيرة تنشيط النّهائي القارّي للأندية.

وغاب الدولي الجزائري ومتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر عن فريقه ميلان آسي في مباراة العودة، بِداعي الإصابة.

وسيُواجه الإنتر في نهائي رابطة الأبطال، المُتأهّل من مُواجهتَي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد. عِلما أن الجناح الجزائري رياض محرز وزملاءه تعادلوا بِهدف لِمثله، في لقاء الذهاب أمام المُضيّف ومُمثّل الكرة الإسبانية. على أن تُقام مباراة العودة بِإنجلترا سهرة هذا الأربعاء.

ويُجرى نهائي رابطة أبطال أوروبا بِمدينة اسنطبول التركية، سهرة الـ 10 من جوان المقبل.