فريق تشيلسي يمرّ إلى النهائي

حجز فريق تشيلسي الإنجليزي مساء الأربعاء، تذكرة تنشيط نهائي منافسة كأس العالم لِأندية كرة القدم.

وفاز فريق تشيلسي الإنجليزي بِهدف لِصفر على نادي الهلال السعودي، في مباراة لُعبت ضمن إطار نصف نهائي مونديال الأندية.

واحتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة سيزار راموس من المكسيك.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِمُمثّل الكرة الإنجليزية والأوروبية، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ 32.

وفي المباراة النهائية المُبرمجة مساء السبت المقبل، يلعب فريق تشيلسي الإنجليزي مع نادي بالميراس البرازيلي.

وقبل ذلك، لكن في اليوم ذاته، يُواجه نادي الهلال السعودي منافسه فريق الأهلي المصري، لِتحديد صاحبَي المركزَين الثالث والرّابع.