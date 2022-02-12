فريق تشيلسي يُتوّج بِكأس العالم للأندية

أحرز فريق تشيلسي الإنجليزي مساء السبت، كأس العالم للأندية. بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه نادي بالميراس البرازيلي.

وتغلّب فريق تشيلسي على منافسه بالميراس بِنتيجة هدفَين مقابل هدف، بعد الوقت الإضافي.

واحتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذه المباراة، تحت إدارة طاقم من أستراليا، يقوده حكم الساحة كريس بيث.

وحضر ثلاثي التحكيم الجزائري هذا النهائي، حيث أسندت “الفيفا” إلى مصطفى غربال مهمّة حكم رابع، وإلى عبد الحق إيتشعلي مهمّة حكم مساعد احتياطي، وإلى مقران قوراري مهمّة حكم مساعد في تقنية الفيديو (فار).

وسجّل فريق تشيلسي الإنجليزي أوّل هدف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 55، بِواسطة المهاجم روميلو لوكاكو. وعادل نادي بالميراس البرازيلي الكفّة بعد 9 دقائق من ذلك، عن طريق لاعب الوسط رافائيل فيغا، من ركلة جزاء. ثم أضاف مُمثّل الكرة الإنجليزية والأوروبية هدف الفوز في الدقيقة الـ 117، بِواسطة المهاجم كاي لوكاس هافرتس، من ركلة جزاء أيضا.

وطرد الحكم اللاعب لوان مدافع فريق بالميراس البرازيلي في الوقت بدل الضائع (90+6)، لِجمعه بطاقتَيتن صفراوَين.

وخلف فريق تشيلسي الإنجليزي نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي أحرز كأس العالم للأندية في النسخة الماضية.

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي قد بلغ نهائي مونديال الأندية في طبعة 2012، دون أن يتذوّق حلاوة الكأس.

وانضمّ فريق تشيلسي إلى قائمة الأندية التي أحرزت كأس العالم للأندية، والتي يتصدّرها ريال مدريد الإسباني بِرصيد 4 كؤوس.

وبِالمقابل، كان فريق بالميراس البرازيلي قد نال كأس العالم للأندية، لكن بِصيغتها القديمة (كأس القارات/ أوروبا + أمريكا الجنوبية)، عام 1999.

وباتت إنجلترا تحوز 3 كؤوس عالمية للأندية، في لائحة تتزعّمها إسبانيا بِرصيد 7 كؤوس، تليها البرازيل ثانية بِمجموع 4 كؤوس.

وقبل مباراة إسدال الستار، كان فريق الأهلي المصري قد نال المركز الثالث، بعد ظهيرة السبت. وذلك عقب فوزه في المباراة الترتيبية بِنتيجة (4-0) على نادي الهلال السعودي.