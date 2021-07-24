فريق ثالث مهتمّ بِجلب آدم الوناس

دخل فريق ثالث سباق الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكن مستقبل الدولي الجزائري مازال يكتنفه الغموض، وقد تفتح له إدارة الفريق الإيطالي باب الخروج هذه الصائفة، بِبيعه بِصفة نهائية، أو تحويله بِصيغة الإعارة.

وتُبدي إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تحمّسا لِانتداب آدم الوناس، كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلور سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، السبت.

وسبق لآدم الوناس أن لعب في البطولة الفرنسية، مُرتديا زيَّي ناديَي بوردو ونيس.

وبات أولمبيك مرسيليا ثالث فريق يرغب في جلب آدم الوناس، بعد ناديَي فينيزيا وسامبدوريا من إيطاليا.