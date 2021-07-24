-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فريق ثالث مهتمّ بِجلب آدم الوناس

علي بهلولي
  • 211
  • 0
فريق ثالث مهتمّ بِجلب آدم الوناس

دخل فريق ثالث سباق الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكن مستقبل الدولي الجزائري مازال يكتنفه الغموض، وقد تفتح له إدارة الفريق الإيطالي باب الخروج هذه الصائفة، بِبيعه بِصفة نهائية، أو تحويله بِصيغة الإعارة.

وتُبدي إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تحمّسا لِانتداب آدم الوناس، كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلور سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، السبت.

وسبق لآدم الوناس أن لعب في البطولة الفرنسية، مُرتديا زيَّي ناديَي بوردو ونيس.

وبات أولمبيك مرسيليا ثالث فريق يرغب في جلب آدم الوناس، بعد ناديَي فينيزيا وسامبدوريا من إيطاليا.

مقالات ذات صلة
بداية قوية لـ “غشة”

بداية قوية لـ “غشة”

مواجهة الخضر والفراعنة في “الكان” واردة

مواجهة الخضر والفراعنة في “الكان” واردة

يجب التلقيح وأخذ الاحتياطات داخل الفضاءات الرياضية

يجب التلقيح وأخذ الاحتياطات داخل الفضاءات الرياضية

مُجرمون مُدمنو خمر حضروا نهائي بطولة أوروبا

مُجرمون مُدمنو خمر حضروا نهائي بطولة أوروبا

هكذا اشتعلت نيران الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت في الأولمبياد

هكذا اشتعلت نيران الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت في الأولمبياد

لاعب الوفاق العوافي ينضم للنجم الساحلي

لاعب الوفاق العوافي ينضم للنجم الساحلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد