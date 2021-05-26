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الجزائر

فريق جزائري فرنسي لإعادة تأهيل مواقع التجارب النووية

الشروق أونلاين
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فريق جزائري فرنسي لإعادة تأهيل مواقع التجارب النووية

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ اجتماعًا فرنسيًا جزائريًا عقد في باريس يومي 19 و20 ماي الجاري  خصص لإعادة تأهيل مواقع التجارب النووية الفرنسية السابقة في الجزائر.

وكان المتحدث يرد على سؤال حول حقيقة عقد الاجتماع وإن كانت فرنسا ستتولى عملية إعادة تأهيل هذه المواقع؟

وقال المتحدث أن سلطات البلدين عقدت اجتماعا حوله يومي 19 و20 ماي الجاري، حضره فريق العمل المعني بمسألة التجارب النووية المنشأ في عام 2008.

وذكر أن مهمة الفريق الذي يتألف من خبراء، تتمثل في دراسة مشتركة لمسألة إعادة تأهيل مواقع التجارب النووية السابقة في الصحراء الكبرى، مع الحرص على حماية الأشخاص والبيئة في المقام الأول.

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