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فريق جزائري في نهائي مسابقة دولية للروبوتات

الشروق أونلاين
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فريق جزائري في نهائي مسابقة دولية للروبوتات

تصدر فريق جزائري  المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي  المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 40 دولة.

وهنأت السفارة الأمريكية الفريق الجزائري بعد تصدره قائمة الأوائل في المسابقة، متمنية له الحظ الموفق في النهائيات.

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “تهانينا للفريق الجزائري الذي شارك في المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي، وهي مسابقة دولية ذات طابع أولمبي لتصميم رجل آلي تشارك فيها فرق من 40 دولة مختلفة”.

وأوضحت “تصدَّر طارق ونوها ومعلمهم عبد المالك قائمة الأوائل في المسابقة. ويتلقى الفريق تدريبه لدى المنظمة غير الربحية World Learning وتمويلا من طرف شركة الطيران الأمريكية Boeing وDow”.

للإشارة فإن هذه المنافسة تعد التحدي العالمي الأول في مسابقة الروبوتات على غرار الألعاب الأولمبية السنوية.

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