فريق جزائري يفتك المركز الثاني عالميا في مسابقة “هواوي”

قدم حلولا بالذكاء الاصطناعي لطائرات بدون طيار

تحصل فريق جزائري على المركز الثاني خلال النهائي العالمي لمسابقة هواوي “التكنولوجيا من أجل الصالح العام” أو “تاك 4 غود”، الذي نظمته هواوي الخميس الماضي، بعد أن قدم حلولا لطائرات بدون طيار تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستخدم في المجال الزراعي، وحصل على صك بقيمة 15 ألف دولار.

وأفاد بيان لشركة “هواوي الجزائر” تلقت الشروق نسخة منه، أن هذا الفريق الجزائري “فارم آي”، الذي يقدم حلا للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، حصل على المركز الثاني على مستوى العالم، كما تميز بين 11 شركة ناشئة في عالميا، وهذا بعد عرض أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية، وبذلك فاز الفريق الجزائري بصك قدره 15 ألف دولار.

وحسب البيان فقد فاز فريق “فارم آي” بجائزة أفضل اختيار للجمهور بأكثر من 10 آلاف صوت للمنتخب الجزائري، ومن المتوقع أن يتنافس الفريق ذاته في شهر فيفري القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100 ألف دولار.

ويسلط مشروع “فارم اي” الضوء على عصر التمكين الزراعي من خلال الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى مزرعة خالية من الأمراض، كما أنه نظام مبكر للكشف عن الصدأ باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لرصد حقول القمح بطائرات بدون طيار، وهو يحل مشكلة الخسارة الكبيرة لحقول القمح بسبب الصدأ.