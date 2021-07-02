فريق “زرقان” في القسم الثاني بِقرار إداري

نزل فريق بوردو، الجمعة، إلى بطولة فرنسا للقسم الثاني. بِقرار اتّخذته المديرية الوطنية للمراقبة والتسيير.

وكان فريق أونجي قد شغل الرّتبة الـ 12 في لائحة ترتيب بطولة القسم الأوّل الفرنسي للموسم المُنقضي، المُرادف للبقاء في حظيرة النخبة.

وجاء هذا القرار بِسبب ضعف ميزانية النادي التي لا تُؤهّله للعب بطولة من الدرجة الأولى، كما فسّرته إدارة نادي بوردو بعد مثول مُمثّليها أمام مكتب المديرية الوطنية الفرنسية للمراقبة والتسيير، الجمعة.

ومعلوم أن فريق بوردو يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان مهدي زرقان (21 سنة)، بِعقدٍ تنقضي مدّته صيف 2024.

وأضافت إدارة نادي بوردو الفرنسي أنها ستتقدّم بِطعن ضد القرار الصّادر.

وبات نادي بوردو ثاني فريق ينزل إلى بطولة القسم الثاني الفرنسي بِقرار إداري، بعد فريق أونجي.

وتنطلق بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الجديد في الـ 24 من جويلية الحالي، بينما تبدأ منافسة القسم الأوّل في الـ 8 من أوت المقبل.