فريق سعودي يدخل سباق جلب غزال

دخل فريق سعودي سباق انتداب اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتمي رشيد غزال (29 سنة) إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

ويرغب مسؤولو نادي النصر السعودي في جلب غزال هذه الصائفة، استنادا إلى تقارير صحفية تركية صادرة، الأربعاء.

وخرج فريق النصر خالي الوفاض بعد إسدال ستار الموسم الكروي السعودي مُؤخّرا، حيث تموقع سادسا في لائحة ترتيب البطولة المحلية.

ولكن مسؤولي فريق النصر السعودي سيصطدمون بِإدارة نادي بشكتاش التركي، التي تُريد بِدورها الاحتفاظ بِالدولي الجزائري، بعدما جلبته في أكتوبر الماضي بِصبغة الإعارة لِموسم واحد.

وتطلب إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي استلام مبلغ يتراوح ما بين 8 و10 ملايين أورو لِبيع غزال إلى فريق بشكتاش، ولكن مسؤولي النادي التركي يُريدون تخفيض القيمة المالية.

وقدّم رشيد غزال عروضا فنية خرافية في الموسم المُنقضي، أثمرت بِحيازة الثنائية: لقب بطولة تركيا وكأس هذا البلد مع فريق بشكتاش، وأيضا جائزة أحسن مُمرّر، واستعادة المنصب الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري.