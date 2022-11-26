فريق سعودي يعرض مبلغا فلكيا لِضمّ رونالدو

كريستيانو رونالدو بِزيّ منتخب البرتغال في مونديال 2022.

عرضت إدارة نادٍ سعوديٍّ غلافا ماليا فلكيا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لِضمّه إلى صفوف فريقها الكروي.

وكان المهاجم رونالدو (37 سنة) قد فسخ في الأيّام القليلة الماضية عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأبدت إدارة نادي النصر السعودي استعدادها لِدفع مبلغ 216 مليون أورو، نظير الاستفادة من خدمات رونالدو لِثلاثة مواسم. كما أوردته القناة التلفزيونية الأمريكية “سي بي آس سبورتس”، السبت.

ويخوض كريستيانو رونالدو هذه الأيّام مع منتخب بلاده البرتغال، منافسة كأس العالم بِقطر.

ويتموقع فريق النصر ثانيا في لائحة ترتيب البطولة السعودية، بعد مرور ثماني جولات.

وسبق لِنادي النصر السعودي أن ضمّ في صفوفه لاعبَين دوليَين جزائريَين في تاريخَين متباينَين: موسى صايب، وعبد المؤمن جابو.