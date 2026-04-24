فريق سيُنهي الموسم بـ 0ن أو بِالأرقام السلبية!

تميّزت البطولة الوطنية للأقسام السفلى لِكرة القدم نسخة 2025-2026، بِأمور نادرة الحدوث وطريفة ولافتة.

وهكذا في الرابطة الجهوية لولاية البليدة (الدرجة الرابعة)، وبعد مرور 26 جولة، يُشير رصيد سريع عين الدفلى في المركز الـ 16 والأخير للفوج الثالث إلى -11. وسيُنهي الموسم الحالي بِحصيلة نقطة واحدة، هذا إذا فاز بِالمقابلات الأربع المتبقّية.

وفي بطولة الدرجة الثالثة، الفوج الجنوب الشرقي، وبعد تنظيم 27 جولة، يشغل اتحاد سوف الرتبة الـ 16 والأخيرة وبِرصيد -9 نقاط! بِعبارة أُخرى، سيُنهي الموسم الحالي بِرصيد لا شيء (0ن)، هذا إذا فاز بِالمقابلات الثلاث المتبقّية. ويتموقع اتحاد ورقلة في المركز الـ 15 بِلا شيء.

وفي بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”، تقلّص رصيد صاحب ذيل الترتيب هلال شلغوم العيد إلى 3 نقاط، بعد أن كان يُقدّر بـ 5 نقاط.

وتمثّل السبب في هذا الترتيب اللافت للانتباه، في عدم تسديد هذه الأندية للغرامات الانضباطية، بعد المهلة التي مُنحت لها.

وتبقى الطرائف والنوادر الوارد ذكرها أعلاه تطرح علامات الاستفهام، حول نوعية التسيير الرياضي لدى أندية هذه المنافسات.