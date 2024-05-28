فريق شباب تخمارت يطالب بتدخل سريع لرئيس الفاف

ينشط بالجهوي الأول لرابطة سعيدة

أرسل رئيس فريق شباب تخمارت الناشط بالجهوى الأول لرابطة سعيدة الجهوية لكرة القدم إلى رئيس الفاف وليد صادي، شكوى طالبه فيها بضرورة التدخل السريع لإيجاد حل لقضية متواجدة على مكتب الرابطة وجاء في الرسالة، التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها:

“نتشرف، نحن رئيس فريق شباب تخمارت لكرة القدم الناشط بالجهوى الأول لرابطة سعيدة الجهوية لكرة القدم، برفع شكوى وتظلم جراء ما تعرضنا له من تعسف وظلم نراه في حق فريقنا، وذلك أن فريقنا انتزع صدارة المجموعة بعد الفوز العريض على فريق مستقبل سيدي عبد المومن الذي كان متصدرا بعد لعب الجولة 28″، وأضاف قائلا: “تفاجأنا بصدور قرار يتعلق بمقابلة في إطار الجولة 24 التي كانت أصدرت فيها الرابطة ممثلة في لجنة الانضباط بقرارها بمنح الفريقين صفر نقطة للفريقين وتغريمهما بغرامة مالية 30 ألف دج، الذي كان محل طعن من قبل إدارة فريق شباب مستقبل سيدي عبد المؤمن لدى الفاف عبر اللجنة الفدرالية للطعون الذي قضى بإعادة اللقاء بين الفريقين أولمبيك مدريسة وشباب مستقبل سيدي عبد المؤمن يوم 19 ماي، علما أن الرابطة الجهوية بسعيدة كانت قد برمجت اللقاءات الجولة 30 يوم: السبت: 18 ماي وبرمجت أربعة لقاءات وبرمجت باقي اللقاءات يوم الثلاثاء 21 ماي”.

رئيس النادي تساءل في رسالته: “هل يعقل أن تلعب مقابلات الجولة الأخيرة قبل أن تلعب المقابلة المتأخرة واستكمالها؟ للعلم، أن إدارة فريقنا تقدمت بطلب للرابطة الجهوية لتأجيل الجولة الأخيرة حتى تلعب المقابلة محل طعن باعتبارها تدخل في حسابات الصعود ونتيجتها محددة للفريق الصاعد. كما نعلم سيادتكم المحترمة أننا اجتمعنا مع السيد نائب رئيس الرابطة وطلبنا منه تأجيل لعب الجولة الأخيرة ومراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ القرص بين جميع الفرق، إلا أنه رفض وهددنا بالخسارة وخصم النقاط بالإضافة إلى الغرامة المالية”.

وأنهى رسالته مطالبا باحترام مبدأ المساواة ونزاهة المنافسة: “لم نطلب إلا مراعاة العدالة بين جميع الفرق دون تمييز واحترام مبدأ المساواة وإضفاء النزاهة على المنافسة خاصة وأننا فريق متصدر البطولة بمجهودات مضنية طيلة الموسم نحن لا نعلم ولم نجد سببا مقنعا وراء تعنت الرابطة وعدم استجابتها لمطلبنا المتمثل في تأجيل لعب مقابلات الجولة الـ 30 خاصة وأن الفريقين ينافسان على ورقة الصعود رفقة فريقنا، والمقابلة محل طعن انتهت بأحداث عنف مؤسفة لا تشرف الرياضة وكرة القدم، ليضاف إليها عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة عبر تأخير لعبها وجعلها محل انتقاد وشبهة”، مؤكدا: “فريقنا أنهى الجولة 30 متصدرا للمجموعة لتنتزع منا الصدارة بلعب لقاء متأخر عن الجولة 24”.