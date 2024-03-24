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الجزائر

فريق صحفي من فيتنام ينجز وثائقيا حول معركة “ديان بيان فو” في الجزائر

الشروق أونلاين
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فريق صحفي من فيتنام ينجز وثائقيا حول معركة “ديان بيان فو” في الجزائر
أرشيف
قوات فيتنامية

حلّ بالجزائر فريق صحفي من فيتنام، لإنجاز وثائقي حول معركة ديان بيان فو الشهيرة. التي عرفت انتصار الثوّار الفيتناميين عام 1954 على الجيش الفرنسي.   

وسيلتقي الفريق الصحفي الفيتنامي خلال وجوده بالجزائر، مع عدّة شخصيات وطنية. كما سيزور المتحف الوطني للمجاهد، لتصوير مشاهد ذات صلة بالمعركة التاريخية.

وقام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة يوم الأحد، باستقبال الفريق الصحفي الفيتنامي، الذي يمثّل المركز الإذاعي والتلفزي للقوات المسلحة الفيتنامية.

وقال ربيقة بهذه المناسبة إن “إنجاز الفيلم الوثائقي يجسّد المعاني الحقيقية لموقعة ديان بيان فو، وتأثيرها على حركات التحرّر في قارتي آسيا وإفريقيا”.

كما أشار الوزير إلى أنّ الوثائقي المرتقب “سيأتي بثماره كونه يجمع بين الدول الحرّة في العالم”. مبرزاً دور قادة ثورة أول نوفمبر المجيدة، وثورة فيتنام في انتصار الحرية والكرامة لشعبيهما”.

من جهته، أكّد السفير الفيتنامي بالجزائر “جودة علاقات الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين الجزائر وبلاده”.

واعتبر السفير الفيتنامي تزامن إحياء الجزائر للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر، مع احتفال فيتنام بالذكرى الـ 70 أيضا لانتصارها على فرنسا في معركة ديان بيان فو، “محطة هامة ومتميزة في تاريخ البلدين”.

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