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رياضة

فريق صهيوني في طريق 4 دوليين جزائريين آخرين

علي بهلولي
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فريق صهيوني في طريق 4 دوليين جزائريين آخرين

قد يُواجه الرّباعي الدولي الجزائري يوسف عطال وهشام بوداوي وبلال براهيمي وأندي ديلور، مع فريقهم نيس الفرنسي مُنافسا صهيونيا، في دوري المؤتمر الأوروبي.

ووفقا للقرعة التي سحبها، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم. يتبارى مكابي تل أبيب الصهيوني مع نادي أريس اليوناني، بِرسم الدور الثالث، هذا الخميس ذهابا، وبعد أسبوع من ذلك إيابا. والمُتأهّل منهما للدور الرابع لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي، يُواجه فريق نيس الفرنسي.

وتُجرى مقابلة الذهاب بِفلسطين المُحتلّة في الـ 18 من أوت الحالي، وتُقام مباراة العودة بِفرنسا في الـ 25 من الشهر ذاته.

وهكذا سيصطدم عطال وبوداوي وبراهيمي وديلور بِالمشكل ذاته، الذي عرفه أحمد توبة وفريقه باشاكشهر التركي، وأيضا محمد الأمين عمورة وناديه لوغانو السويسري.

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