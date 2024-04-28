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الجزائر

فريق طبي موريتاني يحل بالجزائر للتكوين في مجال زرع الأعضاء

الشروق أونلاين
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فريق طبي موريتاني يحل بالجزائر للتكوين في مجال زرع الأعضاء

حل صبيحة اليوم الأحد، بمدينة باتنة فريق طبي موريتاني متكون ستة أطباء، ثلاثة منهم مختصين في جراحة المسالك البولية واثنين آخرين مختصين في أمراض الكلى وجراح واحد في طب الأطفال.

وسيباشر الفريق الطبي الموريتاني، تكوينه في المستشفى الجامعي في باتنة، من خلال متابعة ودراسة ميدانية لستة عمليات جراحية في مجال زرع الكلى، منهم حالة واحدة لمريض موريتاني و خمس عمليات لفائدة مرضى جزائريين ،من بينهم حالة زرع لطفل من طرف فريق طبي جزائري مختص على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي لباتنة.

وسيكون الوفد الطبي الموريتاني، برئاسة رئيس المجلس الوطني للتبرع واقتطاع و احتراث الاعضاء و الانسجة البشرية السيد عبد اللطيف سيدي عالي، أمام فرصة هامة لاكتساب مهارات الممارسة الطبية في مجال زرع الأعضاء بفضل الخبرة التي يمتلكها الأطباء الجزائريون.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الجزائرية، سيتم برمجة تنقل الفريق الطبي لزراعة الكلى للمستشفى الجامعى باتنة إلى موريتانيا للقيام بعمليات لزراعة الكلى لفائدة مرضى موريتانيين بمركز الإستطباب الوطني بنواقشط بهدف تكوين كفاءات للإخوة الموريتانيين للتكفل بمرضى الكلى وزرع الأعضاء من خلال نقل الخبرة و التجربة الجزائرية للمختصين الموريتانيين.

ويندرج هذا التعاون في إطار الإتفاقية الموقعة بين الجزائر و موريتانيا بالجزائر العاصمة في 02 مارس 2024 على هامش لقاء قمة الدول المصدرة للغاز وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، يضيف البيان.

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