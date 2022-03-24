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فريق علماء يعلن عن تطوير حبوب منع حمل فعّالة للرجال

الشروق أونلاين
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فريق علماء يعلن عن تطوير حبوب منع حمل فعّالة للرجال
أرشيف
تعبيرية

أعلن علماء عن تطوير حبوب منع حمل للذكور. وقالوا إن فعاليتها قد وصلت إلى 99 بالمئة عند تجربتها على الفئران.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن الباحثين المشاركين في الدراسة. لم تسجّل أي آثار جانبية ناتجة عن هذه الحبوب.

وسيكون اختبار حبوب منع الحمل للذكور ممكنا على الإنسان مع نهاية العام الجاري، حسب ما ذكره الباحثون.

ولاحظ الباحثون أنّ الحبوب قلّصت بالفعل من إنتاج الحيوانات المنوية، لمدة 4 أسابيع بعد إعطائها للفئران. وبنسبة تصل إلى 99 بالمئة، مع عدم ملاحظة أي آثار جانبية.

وبعد 6 أسابيع من التوقّف عن إعطاء الحبوب للفئران، تمكنّت الحيوانات الخاضعة للتجربة من التكاثر مرة أخرى.

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