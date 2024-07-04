توافق وزراء الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والنقل، محمد عرقاب، لخضر رخروخ ومحمد الحبيب زهانة توالياً، على تشكيل فريق عمل ثلاثي للحدّ من اضطرابات التموين بالوقود.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، أنه جرى تشكيل فريق عمل مشترك في أعقاب اجتماع تنسيقي كوادر القطاعات الثلاثة، سيتكفل بالدراسة المعمقة للملف واقتراح حلول عملية، بهدف الحدّ من اضطرابات التموين بالوقود عبر كامل التراب الوطني على المدى القصير، المتوسط والبعيد.

وأكد المشاركون “استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع المعوقات بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة من خلال تأمين واستدامة إمدادات الوقود.

وجاء في بيان وزارة الطاقة أنّ الاجتماع حضره كل من الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأمين العام لوزارة المالية، وممثلي وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى الرؤساء المديرين العامين لمجمعات سوناطراك وسونلغاز، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، وإطارات من هذه القطاعات الوزارية والشركات المعنية.

وتمّ خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الطاقة، تقديم عرض مفصل حول وضعية عملية التموين بالوقود عبر كامل التراب الوطني من طرف الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”.

في هذا الإطار، تمّ مناقشة ودراسة العديد من الجوانب المتعلقة خصوصا بنقل وتخزين الوقود والبنى التحتية الضرورية لضمان تأمين واستدامة التموين بالوقود عبر كامل التراب الوطني ولاسيما بالمناطق البعيدة.

وأجمع الوزراء وممثلو القطاعات الحاضرة على أنّ هذا اللقاء “يهدف بالدرجة الأولى إلى تعميق التشاور والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض السير الحسن والمنتظم لعملية التموين بالوقود بمختلف أنواعه وعبر كامل التراب الوطني، وتفادي التذبذبات والنقائص المسجلة في هذا المجال مع البحث عن سبل معالجتها”.