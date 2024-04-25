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رياضة

فريق عوّار لعب مباراة رسمية مدّتها 18 دقيقة فقط!

علي بهلولي
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فريق عوّار لعب مباراة رسمية مدّتها 18 دقيقة فقط!

نظّم اتحاد الكرة الإيطالي مساء الخميس الشطر المُتبقّى، من عمر مباراة فريق روما ومُضيّفه نادي أودينيزي.

وكان الحكمُ قد أوقف هذه المباراة التي أُقيمت فعّالياتها في الـ 14 من أفريل الحالي، بِسبب سقوط أحد اللاعبين أرضا مغشيا عليه ونقله إلى المستشفى.

وخاض لاعبو الفريقَين الـ 18 دقيقة المُتبقّية، قبل أن يُضيف الحكم 6 دقائق مُحتسبا إيّاها وقتا بدلا من الضّائع.

واستثمر زملاء متوسّط الميدان حسام عوّار في اللّحظات المُضافة، وسجّلوا هدف الفوز بِهدفَين لِهدف في الدقيقة الـ 90+5.

وارتفعت غلّة فريق روما بعد هذا الفوز الثّمين إلى 58 نقطة في المركز الـ 5، وتجمّد رصيد نادي أودينيزي في الرّتبة الـ 17 بِمجموع 28 نقطة. عِلما أنه بقيت خمس جولات عن موعد إسدال ستار البطولة الإيطالية للموسم الجاري.

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