فريق غير مستقرّ فنّيا يجلب مدربا متنقلّا

بات التقني شريف حجار، الأربعاء، مدربا جديدا لِفريق مولودية البيّض الناشط في حظيرة النخبة.

وسيعمل إلى جانب شريف حجار، المدرب المساعد عبد الغني عوامري. يقول بيان إدارة نادي مولودية البيّض.

واشتهر المدرب حجار بِعدم الاستقرار، فمثلا في الموسم المُنقضي، أشرف على ترجي مستغانم من جويلية إلى نوفمبر 2024، ثم قاد اتحاد خنشلة إلى غاية فيفري الماضي. وبعدها ركن إلى الرّاحة لِالتقاط الأنفاس تحضيرا لِمغامرة فنية حديدة.

ولأن “الطيور على أشكالها تقع”، اعتادت إدارة مولودية البيّض على توظيف أكثر من مدرب في موسم واحد، فمثلا في نسخة 2024-2025، انتدبت التقني فؤاد بوعلي في شهر أوت، وبعد 3 أشهر فقط عوّضته بِالمدرب لطفي عمروش، الذي ذهب في جوان الماضي.

ووجب التشديد على هذه أن الصفة السلبية، تنطبق على كل أندية بطولة القسم الوطني الأوّل، وليس على فريق مولودية البيّض فقط.