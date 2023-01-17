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رياضة

فريق فرنسي يُعاين توغاي هذا الأربعاء

علي بهلولي
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فريق فرنسي يُعاين توغاي هذا الأربعاء
محمد الأمين توغاي

أوفدت إدارة أحد الأندية الفرنسية مُمثّليها إلى تونس، بِهدف انتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي.

ويرتبط المدافع توغاي (22 سنة) مع نادي الترجي التونسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2020 وتنقضي في صيف 2024.

وسيُعاين مُمثّلو نادي ستراسبورغ الفرنسي الدولي الجزائري هذا الأربعاء، في مباراة فريق الترجي الرياضي والمضيّف الصفاقسي، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة التونسية. على أمل الاستفادة من خدماته في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي، كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، الثلاثاء.

ويتموقع فريق ستراسبورغ في المرتبة الـ 16، بعد مرور 19 جولة من عمر البطولة الفرنسية.

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