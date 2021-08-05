فريق فغولي يُعقّد وضعيته أوروبيا

تعادل فريق قلعة السرايا التركي مساء الخميس، بِنتيجة هدف لِمثله مع الضيف نادي سان جونستون الأسكتلندي.

ولُعبت هذه المباراة بِتركيا، في إطار ذهاب الدوري التصفوي الثالث من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

وتابع الجناح الدولي الجزائري سفيان فغولي أطوار هذه المباراة، من دكّة بدلاء فريقه قلعة السرايا التركي.

وطرد الحكم السويسري حارس المرمى الأوروغواياني فرناندو موسليرا حامي عرين فريق قلعة السرايا التركي، في الدقيقة الـ 56، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا. وذلك لِارتكابه خطأ فادحا، انجرّ عنه إعلان الحكم عن ركلة جزاء لِنادي سان جونستون الأسكتلندي. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وتُجرى مباراة العودة بِاسكتلندا، مساء الخميس المقبل.