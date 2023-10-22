فريق قندوسي يرفض صرف مكافآت خاصة للاعبين

بعد رباعية الداخلية في الدوري المصري

رفض مسؤولو نادي سيراميكا الذي يلعب له الدولي الجزائري أحمد قندوسي صرف المكافآت الإضافية للاعبين بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على الداخلية بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب بالجولة الرابعة لدوري النيل.

واكتفى مسؤولو سيراميكا بالمكافأة المنصوص عليها في لائحة الفريق، ويعتبر هذا الفوز هو الأول للفريق هذا الموسم بعد الهزيمة أمام الاتحاد والتعادل مع فاركو وأخيراً الفوز على الداخلية. وكان سيراميكا قد حقق الفوز على الداخلية بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب بالجولة الرابعة لدوري النيل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم إلى المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط في المركز الـ13.

وتقدم محمود زلاقة لسيراميكا في الدقيقة 8، وأضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 22، وأضاف أحمد القندوسي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 35 و37.. وسيطر لاعبو سيراميكا على مجريات الشوط الأول سواء في اللعب أم التسجيل، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقائق العشر الأولى. ثم في الدقيقة 22 احتسب حكم المباراة لهم ركلة جزاء تصدى لها محمد إبراهيم ووضعها في المرمى بكل سهولة..