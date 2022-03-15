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رياضة

فريق كروي من جمهورية الصّحراء الغربية في تلمسان

الشروق الرياضي
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فريق كروي من جمهورية الصّحراء الغربية في تلمسان

حلّ وفد نادي السمارة لِكرة القدم من الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية ضيفا، على أكاديمية المنصورة بِولاية تلمسان.

وأجرى لاعبو نادي السمارة حصّتَين تدريبيتَين، كما برمج مسؤولوه عدّة أنشطة رياضية أخرى. يقول مدير مديرية الشباب والرياضة لِولاية تلمسان في تصريح صحفي له أدلى به الثلاثاء.

ويُمارس لاعبو نادي السمارة – على غرار زملائهم من فرق محلّية أخرى – الرياضة، تعريفا بِقضيتهم الإنسانية العادلة لِبلدهم عبر أرجاء المعمورة، وكسب مزيد من التأييد، وفضحا لِجرائم المحتلّ المغربي.

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