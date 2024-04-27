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رياضة

فريق “لعروسي” ينزل إلى القسم الثاني

علي بهلولي
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فريق “لعروسي” ينزل إلى القسم الثاني
ح.م

نزل فريق شيفلد يونايتد مساء السبت للقسم الثاني الإنجليزي، في اختتام فعّاليات الجولة الـ 35 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وخسر فريق شيفلد يونايتد بِنتيجة ثقيلة (1-5) أمام المُضيّف نادي نيوكاسل.

وتجمّد فريق شيفلد يونايتد في المركز الـ 20 والأخير بِرصيد 16 نقطة، مُبتعدا عن صاحب الرّتبة الـ 17 نادي نوتنغهام فورست بِفارق 10 نقاط، قبل 3 جولات عن إسدال ستار بطولة إنجلترا للقسم الأوّل.

ومعلوم أن فرق المراتب الثلاث الأخيرة تنزل إلى القسم الثاني.

وتابع المدافع ياسر لعروسي مواجهة نيوكاسل، من دكّة بدلاء فريقه شيفلد يونايتد.

واكتفى لعروسي بِخوض 10 لقاءات فقط في البطولة الإنجليزية للموسم الحالي، نصفها أساسيا.

وكان لعروسي (23 سنة) قد التحق بِفريق شيفلد يونايتد في صيف 2023، مُعارا لِمدّة موسم واحد. حيث ما زال مرتبطا مع نادي تروا الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2026.

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