فريق ماندي يستعيد توازنه في رابطة الأبطال

استعاد فريق فياريال الإسباني سهرة الأربعاء توازنه، في الجولة الثّالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسجّل فريق فياريال الإسباني أوّل فوز له على حساب المضيف نادي يانغ بويز السويسري، بِنتيجة عريضة (1-4).

ودخل المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 83، وحينها كان فريقه فياريال الإسباني مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2).

وعن الفوج السّادس ذاته، فاز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بِمعقله (3-2) على فريق أطلنطا الإيطالي، سهرة الأربعاء.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- مانشستر يونايتد 6ن

2- أطلنطا 4ن

3- فياريال 4ن

4- يانغ بويز 3ن

وفي الجولة الرّابعة المُقرّر تنظيمها في الـ 2 من نوفمبر المقبل، يلعب عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني مع الزّائر نادي يانغ بويز السويسري. ويُواجه فريق أطلنطا الإيطالي بِميدانه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من المضمار.