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رياضة

فريق “ماندي” يُنعش حظوظه في التأهّل الأوروبي

علي بهلولي
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فريق “ماندي” يُنعش حظوظه في التأهّل الأوروبي

أنعش فريق فياريال الإسباني سهرة الثلاثاء، فرصه في بلوغ الدور ثمن النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق فياريال الإسباني بِنتيجة هدفَين لِصفر على الضيف نادي يانغ بويز السويسري، ضمن إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتابع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي مواجهة نادي يانغ بويز السويسري، من دكّة بدلاء فريقه فياريال الإسباني.

وعن الفوج السادس ذاته، تعادل فريق أطلنطا الإيطالي مع الزّائر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بِنتيجة هدفَين في كلّ شبكة.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- مانشستر يونايتد الإنجليزي

2- فياريال الإسباني

3- أطلنطا الإيطالي

4- يانغ بويز السويسري

وفي الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة المُبرمجة بِتاريخ الـ 23 من نوفمبر الحالي، يلعب عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني مع الضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويُواجه فريق يانغ بويز السويسري بِميدانه نادي أطلنطا الإيطالي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ثمن نهائي رابطة الأبطال، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل لائحة الترتيب من السّباق.

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