فريق مغربي ينافس 3 أندية عاصمية على خدمات مزيان 

بعد قرار الترجي التونسي التخلي عن خدماته

دخل عبد الرحمن مزيان، اهتمامات 3 أندية عاصمية، ويتعلق الأمر بفريقه السابق اتحاد العاصمة والغريم مولودية الجزائر، وبطل الموسم الماضي ورائد بطولة هذا الموسم شباب بلوزداد، بالإضافة إلى فريق شباب المحمدية المغربي، وذلك بعد قرار الترجي التونسي التخلي عن خدماته بصفة رسمية هذه الصائفة.

وأعلن، الخميس، نادي الترجي التونسي، عن إتمامه مراسيم فسخ عقد المهاجم الجزائري عبد الرحمن مزيان، بالتراضي بين الطرفين. وكان مزيان 27 عاما، قد وقع على عقد في جانفي 2020 لمدة ثلاث سنوات ونصف مع الترجي، الذي لعب بقميصه 33 مباراة.

وأشارت تقارير إعلامية تونسية إلى أن مزيان طلب فسخ عقده مع النادي التونسي، بعدما تلقى عرضا مغريا من شباب المحمدية المغربي، ووافق الترجي، في وقت كشف مصدر مقرب من اللاعب مزيان إلى أن الأخير لم يحسم بعد وجهته المستقبلية ويفكر بجدية في العودة إلى البطولة الجزائرية، لعدة أسباب أبرزها تلقيه لعروض مغرية من فرق مولودية الجزائر وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة، الأخير كان قريبا من التوقيع في صفوفه خلال “الميركاتو” المنصرم لولا تراجع إدارة الترجي عن تسريحه في آخر لحظة، فضلا عن رغبة اللاعب في طرق أبواب المنتخب الوطني ويرى في تشكيلة المنتخب المحلي تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة فرصة ثمينة بالنسبة له من أجل استعادة بريقه مع “الخضر”.