فريق من “اللّيغا” يرغب في جلب قيطان

يُبدي مسؤولو نادٍ إسباني اهتماما بانتداب اللاعب الدولي الجزائري رفيق قيطان، في سوق الانتقالات الصيفية 2024.

ويرتبط المهاجم قيطان (25 سنة) مع نادي إستوريل البرتغالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتتحمّس إدارة نادي إشبيلية الإسباني لِجلب قيطان، فيما يشترط مسؤولو فريق إستوريل استلام مبلغ 5 ملايين أورو نظير تسريح الدولي الجزائري.

ووفقا لِأحدث تقارير الصحافة البرتغالية، فإن المبلغ مُغري، بِالنّظر إلى القدرات الفنية المحترمة لِرفيق قيطان.

وكان رفيق قيطان قد حضر وقائع ودّيتَي المنتخب الوطني أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا في مارس الماضي، بينما سيغيب ولِخيارات تكتيكية، عن مواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا في الأيّام القليلة المقبلة، لِحساب تصفيات كأس العالم 2026.