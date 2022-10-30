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الجزائر

فريق نيس يفوز بِأقدام جزائرية

الشروق أونلاين
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فريق نيس يفوز بِأقدام جزائرية
يوسف عطال يفتتح عدّاد التهديف (صورة نادي نيس).

فاز فريق نيس مساء الأحد على المضيف نادي لوريون، بِأقدام لاعبيه الجزائريين.

وانتصر فريق نيس بِنتيجة (1-2) في هذه المباراة، التي لُعبت بِرسم الجولة الـ 13 من عمر البطولة الفرنسية.

وكان فريق لوريون مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر في الدقيقة الـ 18، وتمكّن نادي نيس من معادلة الكفّة في الدقيقة الـ 61، بِهدف من المدافع يوسف عطال بعد تمريرة حاسمة من المهاجم بلال براهيمي. ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 69، بِتمريرة حاسمة من متوسط الميدان هشام بوداوي.

وبات عطال وقد سجّل أوّل هدف له في مباراة رسمية على مستوى الأندية، مع فريقه نيس هذا الموسم، بينما رفع براهيمي غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين في البطولة الفرنسية نسخة 2022-2023، نظير التمريرة الحاسمة الأولى من نوعها لِبوداوي.

وتابع حارس المرمى تيدي بولهندي اللّقاء من دكّة بدلاء فريق نيس، بينما غاب المهاجم أندي ديلور بِداعي الإصابة.

ويجمع فريق نيس بعد هذا التعادل، 16 نقطة في المركز الـ 10. ويشغل نادي لوريون الرّتبة الـ 4 بِرصيد 27 نقطة.

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