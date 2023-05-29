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رياضة

فريق يخوض رابطة أبطال أوروبا يُريد انتداب قيطون

علي بهلولي
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فريق يخوض رابطة أبطال أوروبا يُريد انتداب قيطون
الأرشيف
كيفين قيطون

يكون اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون قد اختار وجهته الجديدة، استعدادا للموسم القادم.

ويرتبط المدافع قيطون (27 سنة) مع نادي باستيا من القسم الثاني الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وظهر قيطون يتحدّث مع رئيس نادي لونس من القسم الأوّل الفرنسي جوزيف أوغورليان، خلال حفل الاتحاد المحلّي للاعبين المحلّيين.

وأوّلت تقارير مُتطابقة للصّحافة الفرنسية هذا اللّقاء (الصورة المُدرجة أدناه)، بِكون الدولي الجزائري يستعدّ للانتقال إلى نادي لونس. وأشارت إلى أن إدارة فريق الأصفر والأحمر اقترحت على قيطون عقدا مدّته ثلاثة مواسم.

وضمن فريق لونس المركز الثاني في بطولة فرنسا للموسم الحالي، وسيُشارك في رابطة أبطال أوروبا نسخة 2023-2024.

وقبل جولة واحدة عن إسدال ستار بطولة فرنسا، يملك فريق لونس 81 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد والبطل باريس سان جيرمان بِفارق 4 نقاط، ومُتقدّما عن صاحب الرّتبة الثالثة نادي أولمبيك مرسيليا بِفارق 8 نقاط.

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