يبقى مستقبل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان فريق ميلان آسي بطل إيطاليا، يلفّه الغموض.

ويرتبط بن ناصر (24 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

وأبدت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي استعدادها لِدفع 40 مليون أورو إلى نظيرتها من فريق ميلان آسي، نظير جلب بن ناصر هذه الصائفة. كما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي في أحدث تقرير له.

واللافت أن مسؤولي نادي “المدفعجية” فرّطوا في بن ناصر، لمّا انتدبوه في صيف 2015. حيث أنزلوه إلى الفريق الرديف، ثم أعاروه إلى نادي تور الفرنسي، قبل بيعه إلى فريق أمبولي الإيطالي في أوت 2017.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت تقارير صحفية إيطالية صادرة، الجمعة، بِأن إدارة نادي ميلان آسي ما زالت تتفاوض مع إسماعيل بن ناصر، من أجل تجديد العقد.

هذا وكان التقني ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان آسي بطل إيطاليا قد كشف مساء الإثنين الماضي، عن مستقبل لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ونشّط المدرب ستيفانو بيولي مؤتمرا صحفيا، نقلت تفاصيله إدارة النادي الإيطالي.

وقال التقني بيولي ردّا على سؤال حول “مُحارب الصّحراء”: “بن ناصر؟ أتوقع أن يُقدّم كثيرا للميلان في الموسم الجديد. أعرف إسماعيل وقدرته على رفع التحدّيات”.

ويُلمّح المدرب ستيفانو بيولي إلى بقاء بن ناصر في ميلانو، وعدم تغييره الوجهة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتتفاوض إدارة نادي “الروسونيري” مع الدولي الجزائري منذ نحو سنة من الزمن، من أجل تمديد العقد إلى صيف 2026، ورفع راتبه السنوي إلى أكثر من 3 ملايين أورو.

على صعيد آخر، كشفت إدارة نادي ميلان آسي، الإثنين، عن القميص الجديد لِفريقها الكروي في موسم 2022-2023.

وقالت إدارة نادي الميلان إن القميص الجديد سيرتديه متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر وزملاؤه، في المقابلات التي تُجرى داخل القواعد.

ولم تطرأ على القميص الجديد لِفريق “الروسونيري” تغييرات كثيرة (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه)، بِاستثناء اللّون الأسود الذي صار لافتا للنّظر، مقارنة بِالأحمر في الموسم الماضي (الصورة المُدرجة أعلاه).

وما زالت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، تتعامل مع شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الألمانية “بوما Puma“.

ولِمَن يتساءل عن سرّ وجود نجمة واحدة فقط تُرصّع صدر قميص الميلان، فإن تفسير ذلك فحواه أن الفريق نال 19 لقب بطولة إيطاليا، وأن كلّ 10 ألقاب تمنح لِصاحبها نجمة. مثلما هو الشّأن تماما مع الغريم التقليدي نادي الإنتر. بينما توجد ثلاث نجمات في قميص فريق جوفانتوس، لِأنه نال 36 لقب في منافسة “الكالتشيو”.