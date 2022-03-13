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رياضة

فريوي يستعرض مهاراته في القصف أمام ثكنة “محاربي الصّحراء”!

علي بهلولي
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فريوي يستعرض مهاراته في القصف أمام ثكنة “محاربي الصّحراء”!
الأرشيف
مباراة "تاريخية" لِفريوي

سطع نجم اللاعب سامي فريوي مهاجم مولودية الجزائر عصر الأحد، بِتوقيعه خمسة أهداف في مرمى سريع غليزان.
وفازت مولودية الجزائر على الضيف سريع غليزان بِنتيجة (8-2)، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر بطوزلة القسم الوطني الأوّل.
وأمضى سامي فريوي خماسيته في الدقائق: الـ 10 والـ 32 والـ 45 والـ 53 والـ 83.
ورفع فريوي غلّته إلى 14 هدفا، متصدّرا لائحة هدّافي بطولة حظيرة النخبة. بعد أن كان المهاجم هشام مختار من اتحاد بسكرة، يتزعّم القائمة بِمجموع 10 أهداف.
وبات فريوي صاحب أكبر حصيلة من الأهداف في مباراة واحدة، من عمر بطولة الموسم الحالي. بعدما كان التفوّق من نصيب المهاجم بلعيد حميدي، الذي وقّع ثلاثية لِمصلحة فريقه شبيبة الساورة في مرمى الضيف سريع غليزان، بِرسم الجولة الأولى.
وتنقضي مدّة عقد سامي فريوي (30 سنة) مع نادي مولودية الجزائر في جوان المقبل، بعد أن كان يرتدي زيّ فريق لاريسا اليوناني، وقدم إلى “العميد” في الفصل ذاته من عام 2019.
وربّما يطمح ابن القبّة إلى حجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، الذي يتأهّب لِخوض مواجهتَين قويتَين أمام الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير والحاسم لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022. في ظلّ عقم خط هجوم “الخضر”، كما دلّت عليه مشاركتهم في البطولة الإفريقية شهر جانفي الماضي.
ولم يسبق لِسامي فريوي (30 سنة) أن ارتدى زيّ المنتخب الوطني الجزائري، سواء لدى فئة الأكابر، أو الأصناف الصغرى، أو المنتخب المحلّي.

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