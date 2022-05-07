فساد التحكيم الإفريقي صار أضحوكة عند قوم الجيرمان!

أبدت إدارة نادي شالكه الألماني سهرة السبت، سخريتها من التحكيم الكروي الإفريقي.

ونشرت إدارة شالكه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لِحكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي، وعلّقت: “أين هو هذا الحكم، لمّا تكون بِحاجة ماسّة إليه؟”.

وتُشير الصورة إلى إنهاء الحكم سيكازوي مباراة منتخبَي تونس ومالي في كأس إفريقيا الماضية، قبل الآوان، وبِالضبط في الدقيقة الـ 85!

وخاض فريق شالكه مباراة قوية أمام نادي سان باولي، بِرسم الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر بطولة ألمانيا للقسم الثاني.

وأنهى فريق شالكه الشوط الأوّل مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويُسجّل ثلاثية الفوز في الدقائق الـ 47 والـ 71 والـ 78، ويقلب الطاولة على وجه المنافس نادي سان باولي.

وتابع مدرب ومسؤولو وأنصار فريق شالكه اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، على أعصابهم. خوفا من التفريط في الفوز، وتعقيد وضعية الصعود إلى بطولة القسم الأوّل. وهو سرّ نشر صورة الحكم المُثير للجدل والمذكور أعلاه، وكأن أهل نادي الأزرق والأبيض كانوا يتمنّون لو تنتهي المباراة قبل الآوان!

ولِحسن حظّ فريق شالكه أنه فاز في هذه المباراة بـ (3-2)، وثبّت نفسه رائدا لِبطولة القسم الثاني، بِفارق 5 نقاط عن ثلاثة مطاردين له. قبل جولة واحدة عن إسدال الستار.

وبات فريق شالكه وقد عاد إلى بطولة القسم الأوّل الألماني، التي غادرها في ماي 2021.

وعندما يغرق مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الأذنين في وحل الفساد، يأتي مَن يسخر منهم. لعلّ ضمير “الكاف” يستيقظ.