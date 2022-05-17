فساد “الكاف”.. قِفْ!

الإعلام المصري يفتح النار على مؤامرات المغرب الرياضية

فتح الإعلام المصري النار على رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، عراب الفساد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، في الأعوام الأخيرة، وهذا بعد أن بلغ السيل الزبى، وباتت “الفضائح والمهازل” السمة المميزة والأبرز لكرة القدم الإفريقية، على جميع المستويات، خاصة ما يتعلق بمجال التحكيم.

أبو ريدة وموتسيبي وسامورا في قفص الاتهام.. “الكاف” إلى أين؟

ونشرت مجلة “الأهرام الرياضي” المصرية، غلاف صفحتها الأولى الذي حمل صورة كبيرة لفوزي لقجع بعلم المغرب على سترته، وهو يتحكم أو بالأحرى يتلاعب بالثلاثي رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي وعضو اللجنة التنفيذية لـ”الكاف” هاني أبو ريدة، ونائبة رئيس “الفيفا”، السنغالية فاطمة سامورا، على طريقة “عرائس الماريونات”، في مشهد يلخص الطريقة التي باتت تسير بها الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تحت عنوان بالبنط العريض “مسرحية الكاف”.

واستغلت المجلة المصرية اختيار المغرب للمرة الثانية على التوالي لاستضافة نهائي رابطة أبطال إفريقيا، فضلا عن مساعي “المخزن” بإيعاز من أطراف “صهيونية خفية” عن نقل مقر “الكاف” من القاهرة نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من أجل كشف المستور وكل ما يحدث على مستوى دواليب “الكاف”، من خلال التهكم على رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، بصفته المتهم رقم واحد في كل ما يحدث من فساد على مستوى الهيئة القارية، رفقة الرئيس موتسيبي وعضو اللجنة التنفيذية أبو ريدة ونائبة رئيس “الفيفا” سامورا.

مسرحية “الكاف”.. الفساد ينخر جسد الكرة الإفريقية

وكان “الكاف” قد تماطل قبل إصدار القرار النهائي بخصوص برمجة نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا بالمغرب، مقدما بذلك خدمة جليلة للوداد البيضاوي المغربي على حساب الأهلي المصري، وهذا بعيدا عن الرواية الرسمية التي تشير إلى أن المغرب المرشح الوحيد بعد انسحاب السنغال وعدم استيفاء نيجيريا للشروط، رغم اختيار الأخيرة لاستضافة نهائي كأس الكنفدرالية في مهزلة وفضيحة من العيار الثقيل لا تحدث إلا في إفريقيا.. فإلى أين يسعى مسؤولو “الكاف” للوصول بهذه الطريقة في التسيير؟

وأحدثت صورة غلاف العدد الجديد من مجلة الأهرام الرياضي المصرية، جدلا واسعا، بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك”، كما أثارت فكرة “عرائس الماريونت” التي استخدمت في الغلاف للتعبير عن سطوة لقجع وتحكمه في مجريات الأمور داخل “الكاف”، إعجاب العديد من متابعي كرة القدم في “القارة السمراء” وخاصة مشجعي الأهلي المصري، واصفين الغلاف بالعالمي والمعبر، ويستحق الإشادة، وقمة في الاحترافية والواقعية من جانب مسؤولي مجلة الأهرام الرياضي.

أوقفوا فساد “الكاف”.. “هاشتاغ” يجتاح مواقع التواصل

وبالإضافة إلى نشر صورة غلاف العدد الجديد لصحيفة الأهرام الرياضي المصرية، فقد تم الإشارة أيضا إلى أهم العناوين للمقالات والتقارير الواردة في صفحات المجلة. وكان من أبرز عناوين هذا العدد، عنوان الغلاف “مسرحية الكاف” الذي يشير إلى إصرار الاتحاد الإفريقي للعبة، على إقامة نهائي رابطة أبطال أفريقيا 2022، في المغرب بين الأهلي المصري والوداد المغربي، على نفس ملعب مباراة نهائي نسخة 2021 “محمد الخامس”.

ويطالب الإعلام المصري والنادي الأهلي بضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بإقامة النهائي على ملعب محايد أو على الأقل تغيير ملعب محمد الخامس بملعب مغربي آخر مثل “المجمع الرياضي مولاي عبد الله” في العاصمة الرباط.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشخصيات الرياضية من إعلاميين ولاعبين سابقين، تداولوا “هاشتاغ” بعنوان “أوقفوا فساد “الكاف”، على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفايسبوك”، كما دعا المعلق رقم واحد في الوطن العربي حفيظ دراجي، في تغريدة له عبر حسابه الخاص، إلى ضرورة التدخل لإيقاف ما وصفه بالاختطاف الذي يحدث داخل أسوار “الكاف”.