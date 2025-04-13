فساد “الكاف” واستفزازها للكرة الجزائرية يتواصل

قال اتحاد غامبيا لِكرة القدم، الأحد، إن “الكاف” منحت منتخباته الوطنية رخصة إجراء المقابلات الدولية داخل القواعد.

وكانت منتخبات غامبيا لِكرة القدم تلعب المواجهات الدولية بعيدا عن الديار منذ فيفري 2022، لِعدم حيازة البلد ملعبا مؤهّلا من قبل “الكاف”.

وهكذا سيواجه منتخب غامبيا للاعبين المحلّيين نظيره الجزائري، بِملعب “الإستقلال” بِمدينة باكو، لِحساب ذهاب الدور الأخير لِتصفيات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وتُجرى المباراة في الثالث من ماي المقبل، على الساعة الثالثة بعد الظهر محلّيا، والرابعة عصرا بالتوقيت الجزائري. بينما تُقام فعاليات لقاء العودة في التاسع من الشهر ذاته بِالجزائر.

وقبل ذلك هذا الإثنين، سيدخل المنتخب المحلّي الغامبي في تربص مغلق داخل القواعد.

وكان المنتخب المحلّي الغامبي قد لجأ إلى السنيغال، لِخوض مباراة الذهاب في الدور قبل الأخير، أمام الضيف الغابوني بِتاريخ الـ 28 من فيفري الماضي. وبِمجرّد ما طفا اسم الجزائر إلى السطح، حتى منحته “الكاف” رخصة خوض المقابلات الدولية داخل القواعد!

وفعلت “الكاف” بِالمثل مع منتخب الموزمبيق، حيث تركت ملعبه مؤهّلا لما واجه الجزائر في تصفيات المونديال شهر نوفمبر 2023، وبعدها صار يستقبل ضيوفه بعيدا عن الديار! كما حدث ضد أوغندا في أواخر مارس الماضي وأيضا في تصفيات كأس العالم 2026، لمّا واجهها بمصر.

وقبل ذلك، كانت ليبيريا لا تتوفّر على ملاعب مؤهّلة، وما إن حلّ موعد مواجهة “الخضر” في أكتوبر الماضي، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حتى منحت “الكاف” هذا البلد الضوء الأخضر لِلتباري مع رجال فلاديمير بيتكوفتش بِالعاصمة منروفيا!

والظاهر أن عصابة “الكاف” باقية وتتمدّد بعد أن اختطفها فوزي لقجع بيدق محمد السادس، الذي يشري ذمم مسؤولي الكرة الأفارقة، ويصول ويجول بِميزانية الشعب المطحون في بلاد مراكش.. على أمل القيام بِثورة إدارية مُزلزلة تُبيد أفاعي وجرذان الهيئة الفاسدة التي تشرف على إدارة الكرة في القارة السّمراء.