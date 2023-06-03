فساد وكساد الفاكهة عند التجار بسبب أسعارها المرتفعة

مواطنون يقاطعون وآخرون يشترونها بالحبة

باتت العديد من أنواع الفاكهة تتعرض للتلف والفساد في صناديق باعتها، بسبب عزوف المشترين عنها، لأسعارها المرتفعة. فالبائع يرفض تخفيض السّعر لأنه اشتراها من الجملة بسعر أعلى، والمواطن عازف عن الشراء بسبب الغلاء غير المسبوق. والنتيجة فساد الفاكهة، وخروج موسمها دون أن يتذوق منها المواطن حبة واحدة.

دخلت كثير من أنواع الفاكهة الصيفية إلى الأسواق، ومنها المشمش والخوخ، البطيخ بأنواعه، الكرز.. ولكن أسعارها ليست في المتناول. فأسعار الفاكهة تعرف ارتفاعا غير مسبوق السنتين الأخيرتين لأسباب مختلفة، فأقل سعر لفاكهة معينة لا ينزل عن 150 دج للكلغ الواحد.

ولأن العائلات بات تشري الفاكهة بالحبة والحبتين، وتشتري البطيخ الأحمر بـ “البرج”، فمصير الفاكهة المتبقية في صناديق الباعة هي الفساد والتلف، ومع ذلك لا يخفضون ثمنها بمبرر أنهم اشتروها غالية من أسواق الجملة.

“محمد”، بائع فاكهة بسوق بن عمر بالقبة، يبيع فراولة تبدو في مظهرها فاسدة وتالفة، ومع ذلك يطلب فيها 200 دج للكلغ، ومبرره أن موسمها خرج، وأيضا هو اشتراها بـ 150 دج من سوق الجملة، ولن ينزل السّعر حتى ولو فسدت”.

بينما يشتكي كثير من المواطنين، من شرائهم فاكهة فاسدة، بعدما يضع لهم البائع حبات جيدة من فوق والبقية غالبيتها فاسد. والبعض اعتبر أن الفاكهة “أصبحت ديكورا في الأسواق، ينتهي بها المطاف في مكبّ النفايات”.

تجار يتحججون بقلة المنتج

وفسّر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، طاهر بولنوار، أسباب غلاء الفاكهة، إلى قلة المحاصيل المزروعة وفساد كثير منها بسبب الجفاف وقلة التساقط، الذي عرفته الجزائر لأشهر طويلة، وهو ما سبب عدم وفرة في المنتوج،إضافة إلى ارتفاع تكاليف هذه المنتجات من جني وتخزين وشحن ونقل، ما ينعكس على الأسعار، فضلا عن “عدم توفر ما يكفي من مستودعات التخزين، وكذلك عدم وفرة عدد كاف من الأسواق.. ففي بعض البلديات لا توجد أسواق جوارية تماما بل إننا نعاني من نقص بـ 600 سوق جواري وطني.”.

وأشارت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده “أبوس”، بأن فساد الفاكهة وخاصة لدى الباعة الذين يملكون محلات بيع الخضر والفواكه، باتت ظاهرة “ملحوظة”، وسببها السعر “الخرافي” للفاكهة، “الذي تجاوز المعقول” بحسب المنظمة.

ويشار أن كثر من أشجار الفاكهة والحقول، غرقت في مياه الفيضانات التي تعرفها الجزائر هذه الأيام، وهو ما قد ينعكس سلبا على أسعارها لاحقا.