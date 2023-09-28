فسخ عقد شركة صيانة أفخم ملاعب تركيا بِسبب فضيحة العشب

فسخ اتحاد تركيا لِكرة القدم العقد الذي يربطه مع الشركة المُكلّفة بِصيانة أكبر وأفخم ملاعب البلد، والأمر يتعلّق بِميدان “أتاتورك الأولمبي” الذي يقع في مدينة اسنطبول.

وكانت مباراة فريق إسطنبول سبور وضيفه نادي قلعة السرايا مساء الثلاثاء، آخر مواجهة احتضنها هذا الملعب.

وتندرج هذه المقابلة المتأخّرة في إطار الجولة الثالثة، من عمر البطولة التركية للموسم الجديد.

وأثارت نوعية عشب هذا الملعب جدلا كبيرا في الشارع الرياضي التركي، ذلك أن لاعبي الفريقَين كانوا يتحوّلون بِبطء إلى اللّون الأخضر مع مرور الوقت! كما بدت بشرة اللاعبين وشعرهم بِاللّون ذاته (الصّورتان المُدرجتان)!

ونظرا لِقلّة العشب في أجزاء مُعيّنة من أرضية الميدان، لجأت الشركة المُكلّفة بِصيانة المنشأة الرياضية إلى استخدام صبغة، عادة ما تُستعمل في الصّناعة الغذائية. وكان رد فعل الاتحاد التركي لِكرة القدم غاضبا، وأعلن أنه أنهى عقده مع المُؤسّسة، دون أن يذكر اسمها.

ودُشّن ملعب “أتاتورك الأولمبي” عام 2002، ويتّسع لِنحو 75 ألف متفرّج. وقد احتضن في الـ 10 من جوان الماضي نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي والإنتر الإيطالي.

ويجدر التذكير بِأن تركيا تقدّمت مع إيطاليا بِملفّ مُشترك لِتنظيم بطولة أمم أوروبا 2032، وسيُعلن عن اسم مُستضيف النّسخة في الـ 10 من أكتوبر المقبل.