“فسيلة” تعلن عن القائمة القصيرة وتدعو الوزارة إلى اعتماد يوم وطني للقصة القصيرة

الإعلان عن النتائج في 13 جوان والجوائز في 5 جويلية المقبل

تأهلت تسعة أعمال للقائمة القصيرة في جائزة عمار بلحسن للقصة القصيرة، حيث أعلنت جمعية “فسيلة” عن الأعمال التسعة التي ستخوض غمار المنافسة في المرحلة النهائية.

وشملت القائمة في فرع القصة القصيرة جدا مجموعة “فيما يشبه كورونا” لبختي ضيف الله من الجلفة ومجموعة “قسموس” لعبد النعيم بغيغ من ميلة ومجموعة “نقوش تحت الظل” لليندة مرابطين من عنابة ومجموعة “بلا عنوان / يعقوب” لحبيب من تبسّة.

وأوضح تقرير لجنة التحكيم أن الأعمال التي الأعمال المختارة تم الفضل فيها بناء على مجموعة من المعايير، منها سلامة اللغة، استيفاء أركان القصة، احترام الحجم، تضمن القصة لفكرة أو مغزى، القدرة على التصوير، القدرة على خلق المفارقات السردية. وقد ضمت لجنة تحكيم هذا الفرع كلا من د. لونيس بن علي رئيسا والناقد قلولي بن سعد عضوا والكاتب محمد بن زيان عضوا والمخرج رشيد بلحنافي والقاصة الكويتية إستبرق أحمد.

وبخصوص فرع القصة القصيرة، فقد شملت القائمة كلا من مجموعة حديث الجثث لخديجة بوشنتوف ادريس من وهران ومجموعة “رجل للبيع بالتقسيط” لعبد الباسط باني من الشلف ومجموعة “شهداء الماء” لعبد الرزاق بسباس من سطيف ومجموعة “عبثيات” لمحمد الصديق من قسنطينة ومجموعة “ديار الشمس” لمزياني لبنى من أم البواقي.

وقال تقرير اللجنة المشكلة من كل من أ. د. آمنة بلعلى رئيسةً، القاص والروائي محمد الأصفر (ليبيا) عضوا، د. محمد كاديك عضوا، د. محمد الأمين لعلاونة عضوا، القاص الخير شوار عضوا، إن اللجنة تلقت 12 مجموعة عكفت على البث فيها استنادا إلى جملة من المعايير، منها السّلامة اللغوية وجودة الأسلوب، والحسّ القصصي المتميّز، وجدّة الموضوع وأصالته، ورؤية القاص، وقالت اللجنة إنها “واجهت بعض العناء في التّوصل إلى القائمة القصيرة، بحكم المستوى المتقارب، وانتهى بها الأمر إلى إبداء كل عضو رأيه وتحديد اختياراته بصورة فردية، ليتم بعد الانتهاء من عملية التقييم عرض الاختيارات، على طاولة النقاش، وبعد النقاش والتداول تم ضبط القائمة القصيرة للدورة الثانية من دون ترتيب”.

من جهة أخرى، كشف بيان لجمعية “فسيلة” المنظمة للمسابقة أنها ستعلن يوم 13 جوان المقبل عن النتائج النهائية على أن ينظم حفل الاحتفاء بالمتوجين يوم 5 جويلية المقبل.

كما رفعت فسيلة في ختام بيانها التماسا لوزيرة الثقافة بالتأسيس ليوم القصة القصيرة واعتماد يوم ميلاد الراحل عمار بلحسن يوما لها.