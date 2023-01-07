“فشل جديد” لممثل المغرب في منظمة التعاون الإسلامي

مُنيت بالفشل، محاولة الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة، لإدراج فقرة تشيد بما اعتبره “جهود الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس”، في مشروع بيان لمنظمة التعاون الاسلامي حول فلسطين.

ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته يوم السبت، المساعي المغربية، بأنها “محاولة يائسة لتلميع صورة المخزن”، بعد تطبيعه مع الاحتلال.

وجاء في المقال أن:

ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، الذي ما فتئ يحاول تلميع الصورة الباهتة لبلاده، بعد تطبيعها مع الكيان الصهيوني، قد حاول استغلال الوضع السائد في المسجد الأقصى، بعد الاقتحام الخطير لوزير صهيوني لباحة المسجد، حيث لم يجد سوى أن يطلب من زملائه، في حلقة جديدة من مسلسل هزلي، إدراج فقرة تشيد بالجهود الوهمية لملك المغرب، بصفته رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة والأماكن المقدسة.

وأضاف: