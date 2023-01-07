“فشل جديد” لممثل المغرب في منظمة التعاون الإسلامي
مُنيت بالفشل، محاولة الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة، لإدراج فقرة تشيد بما اعتبره “جهود الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس”، في مشروع بيان لمنظمة التعاون الاسلامي حول فلسطين.
ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته يوم السبت، المساعي المغربية، بأنها “محاولة يائسة لتلميع صورة المخزن”، بعد تطبيعه مع الاحتلال.
وجاء في المقال أن:
ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، الذي ما فتئ يحاول تلميع الصورة الباهتة لبلاده، بعد تطبيعها مع الكيان الصهيوني، قد حاول استغلال الوضع السائد في المسجد الأقصى، بعد الاقتحام الخطير لوزير صهيوني لباحة المسجد، حيث لم يجد سوى أن يطلب من زملائه، في حلقة جديدة من مسلسل هزلي، إدراج فقرة تشيد بالجهود الوهمية لملك المغرب، بصفته رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة والأماكن المقدسة.
وأضاف:
لم يلحظ هذا الدور المزعوم، ولم يعترف به أحد، ماعدا المخزن وممثله. بما أن مشاريع البيانات التمهيدية التي تعدّها الرئاسة الفلسطينية عن المجموعة العربية، والرئاسة الباكستانية عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، لا تتضمن أي إشارة لهذه اللجنة، ولا حتى لجهود رئيسها.
“كما أن اللجنة الوزارية المكلّفة بالدفاع عن مدينة القدس على مستوى الجامعة العربية، والذي يعد المغرب أحد أعضائها، لم تشر في بينها الأخير إلى اللجنة الوهمية التي ترأسها الرباط”، يضيف محرّر المقال.
وهذا ما يكشف عن:
حجم الفشل الذي مني به ممثل المغرب بنيويورك، للحصول على دعم للجهود الوهمية لبلده، الذي يستمر في استغلال لجنة القدس، خدمة لحساباته الضيقة.
قبل أن يضيف مذكّرا: “لقد أضحت هذه اللجنة وهمية، حيث أنها لم تجتمع منذ 20 سنة، برغبة من رئيسها. سيما في ظرف يتميز بتزايد التوتر المنذر بالانفجار”.