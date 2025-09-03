-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

 “فشل ذريع”.. سانشيز ينتقد الموقف الأوروبي تجاه غزة

الشروق أونلاين
  • 47
  • 0
 “فشل ذريع”.. سانشيز ينتقد الموقف الأوروبي تجاه غزة
وكالات
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رد فعل أوروبا تجاه العدوان على غزة ووصفه بـ “الفشل الذريع”، مشيرا إلى أن ذلك خاطر بتقويض مصداقيتها العالمية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في لقاء له مع صحيفة الغارديان، عشية اجتماع مع نظيره البريطاني كير ستارمر، “إن الاستجابة الأوروبية للفظائع الصهيونية في غزة، والتي يصفها عدد متزايد من الدول والمنظمات غير الحكومية بأنها إبادة جماعية، كانت “فشلاً ذريعاً” وتهدد بالإضرار بمصداقية أوروبا على الصعيد العالمي.”

وقال سانشيز، وهو أول زعيم أوروبي يستخدم مصطلح الإبادة الجماعية للإشارة إلى عنف الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين : “ما نشهده الآن في غزة ربما يكون من أحلك فترات العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وفي هذا الصدد، ما أود قوله هو أن إسبانيا كانت صريحة للغاية داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك داخل المجتمع الدولي.”  

وتابع قائلا: “ما قمنا به حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي هو الدعوة إلى تعليق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وبحسب رئيس الوزراء الإسباني، “من الواضح أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية الضغط على إسرائيل”.

 وأضاف سانشيز: “من وجهة نظري، هذا أمر غير مقبول، ولا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال إذا أردنا الحفاظ على مصداقيتنا في أزمات أخرى، مثل أزمة أوكرانيا.

مقالات ذات صلة
صدور كتاب جديد يوثّق جرائم المخزن في الصحراء الغربية

صدور كتاب جديد يوثّق جرائم المخزن في الصحراء الغربية

“تفاخر بصحته منذ أيام”.. ما حقيقة إصابة ترامب بسرطان الكبد؟

“تفاخر بصحته منذ أيام”.. ما حقيقة إصابة ترامب بسرطان الكبد؟

البرلمان الفرنسي ينشر عريضة تطالب بعزل ماكرون

البرلمان الفرنسي ينشر عريضة تطالب بعزل ماكرون

خسوف كلي للقمر بهذا التاريخ

خسوف كلي للقمر بهذا التاريخ

لماذا يروّج ذباب الصهاينة بأن “صهيب الكحلوت” هو “أبو عبيدة”؟

لماذا يروّج ذباب الصهاينة بأن “صهيب الكحلوت” هو “أبو عبيدة”؟

زلزال أفغانستان.. 800 قتيل والبحث مستمر عن ناجين

زلزال أفغانستان.. 800 قتيل والبحث مستمر عن ناجين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد