 “فشل ذريع”.. سانشيز ينتقد الموقف الأوروبي تجاه غزة

انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رد فعل أوروبا تجاه العدوان على غزة ووصفه بـ “الفشل الذريع”، مشيرا إلى أن ذلك خاطر بتقويض مصداقيتها العالمية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في لقاء له مع صحيفة الغارديان، عشية اجتماع مع نظيره البريطاني كير ستارمر، “إن الاستجابة الأوروبية للفظائع الصهيونية في غزة، والتي يصفها عدد متزايد من الدول والمنظمات غير الحكومية بأنها إبادة جماعية، كانت “فشلاً ذريعاً” وتهدد بالإضرار بمصداقية أوروبا على الصعيد العالمي.”

وقال سانشيز، وهو أول زعيم أوروبي يستخدم مصطلح الإبادة الجماعية للإشارة إلى عنف الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين : “ما نشهده الآن في غزة ربما يكون من أحلك فترات العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وفي هذا الصدد، ما أود قوله هو أن إسبانيا كانت صريحة للغاية داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك داخل المجتمع الدولي.”

وتابع قائلا: “ما قمنا به حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي هو الدعوة إلى تعليق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وبحسب رئيس الوزراء الإسباني، “من الواضح أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية الضغط على إسرائيل”.

وأضاف سانشيز: “من وجهة نظري، هذا أمر غير مقبول، ولا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال إذا أردنا الحفاظ على مصداقيتنا في أزمات أخرى، مثل أزمة أوكرانيا.“