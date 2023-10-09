“فشل ذريع لجيش الاحتلال”.. إيران تنفي ضلوعها في “طوفان الأقصى”

أشادت إيران بالمقاومة الفلسطينية ونفت ضلوعها في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام، السبت، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن إرسال أمريكا حاملة طائرات للمتوسط مشاركة عملية في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشددة على أن اتهام طهران بالضلوع في “طوفان الأقصى” ذو دوافع سياسية لتبرير هزيمة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الأحد، إن “الإجراءات الحازمة التي اتخذتها فلسطين تشكل دفاعا مشروعا تماما في مواجهة 7 عقود من الاحتلال القمعي والجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال.

وأشارت إلى أن “نجاح” عملية حماس كان بسبب المباغتة، وهو ما يمثل “أكبر فشل” للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية أن المقاومة الفلسطينية تتمتع بالقدرة والإرادة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأثبتت ذلك عمليا.

وتابعت: “أي عمل إسرائيلي أحمق ضد إيران سيقابله رد مدمر”.

يذكر أن آلاف الإيرانيين احتشدوا وسط العاصمة طهران، الأحد، احتفالاً بالعملية العسكرية الفلسطينية التاريخية “طوفان الأقصى”، ورفعوا أعلام فلسطين وصوراً للمسجد الأقصى، كما ردّدوا هتافات داعمة لفلسطين والمسجد الأقصى.

وتزين برج “آزادي” الشهير بالعاصمة طهران، بـعبارة “طوفان الأقصى”، والعلم الفلسطيني وكلمة القدس، لذات المناسبة.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.