فشل صفقة تحويل آدم الوناس

آدم الوناس في تدريبات "الخضر" بِالعاصمة القطرية الدوحة، سهرة الـ 11 من جوان الحالي.

فشلت صفقة تحويل اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خطّطت لها إدارة فريقه نابولي الإيطالي.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

واقترحت إدارة نادي نابولي على نظيرتها من فريق أودينيزي الإيطالي الصفقة التالية: دفع مبلغ 25 مليون أورو، إضافة إلى تحويل آدم الوناس، نظير جلب المهاجم الإسباني جيرارد دولوفو.

وتعني هذه الصفقة أن مسؤولي نادي نابولي أبدوا استعدادهم لِدفع مبلغ 33 مليون أورو، من أجل الإستفادة من خدمات جيرارد دولوفو. ذلك أنهم حدّدوا في تاريخ سابق سعر آدم الوناس بـ 8 ملايين أورو.

ويرتبط جيرارد دولوفو (28 سنة) مع نادي أودينيزي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من 2024.

ورفضت إدارة نادي أودينيزي هذه الصفقة، كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الأربعاء.

تحديد سعر آدم الوناس

اشترطت إدارة نادي نابولي استلام مبلغ 8 ملايين أورو، نظير تسريح آدم الوناس هذه الصائفة. كما ذكرته صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، الأحد. التي أضافت أن مسؤولي النادي المحلّي تورينو مُتحمّسون لِانتداب الدولي الجزائري.

وفي سياق ذي صلة، تقدّمت إدارة نادي سامبدوريا الإيطاليا بِعرض إلى نظيرتها من فريق نابولي، يقضي بِجلب آدم الوناس هذه الصائفة، لكن بِصيغة الإعارة. استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة المحلّية “لا غازيتا ديلو سبورت”، الأحد.

ويوجد آدم الوناس حاليا رفقة المنتخب الوطني الجزائري بِالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يستعدّ رفقة زملائه لِمواجهة نظرائهم الإيرانيين ودّيا، مساء الأحد.