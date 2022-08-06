فشل صفقة تسريح آدم الوناس

فشلت إدارة نادي نابولي الإيطالي في صفقة جديدة، لِتسريح لاعبها الدولي الجزائري آدم الوناس.

وأراد مسؤولو فريق نابولي جلب المهاجم جاكومو راسبادوري، مقابل دفع مبلغ 30 مليون أورو لِإدارة نادي ساسولو الإيطالي. لكن مسؤولي الفريق الأخير رفضوا المُقترح، واشترطوا استلام مبلغ 40 مليون أورو. وعادت إدارة نادي نابولي بِاقتراح جديد فحواه تقديم مبلغ 30 مليون أورو، فضلا عن منح لاعبَين آخرَين، وهما: صانع الألعاب آدم الوناس والجناح أليسيو زربين. وهنا رفض مسؤولو فريق ساسولو المُقترح مرّة أخرى. كما جاء في تقرير نشرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، السبت.

وكان آدم الوناس مساء قد تألّق الإثنين الماضي، وسجّل هدفَين وصنع آخر لِمصلحة فريقه نابولي الإيطالي.

وفاز فريق نابولي بِنتيجة ثقيلة (8-0) على نادي كاستل دي سانغرو من الدرجة الإيطالية الخامسة، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

وأمضى صانع الألعاب آدم الوناس الهدفَين الثاني (من ركلة جزاء) والسابع لِفريقه نابولي، وصنع الرابع بِتمريرة حاسمة.

وتألّق أيضا المدافع الجزائري المغترب كريم زدادكة، لمّا سجّل الهدف السادس لِفريقه نابولي.

ويخوض آدم الوناس وكريم زدادكة رفقة فريقهما نابولي، مباراة تحضيرية أخرى هذا الأربعاء، تُجرى ضد نادي جيرونا الصّاعد حديثا إلى القسم الأوّل الإسباني.

وفي الـ 21 من جويلية الماضي، ذكرت الصحيفة المحلّية “كورييري ديلو سبورت” في تقرير لها، أن آدم الوناس رفض الانتقال إلى فريقَي بولونيا وتورينو الإيطاليَين.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويرغب الدولي الجزائري في الانتقال إلى البطولتَين الإنجليزية أو الفرنسية، استنادا إلى المصدر ذاته. الذي أضاف أن ناديَي نيس ومرسيليا يُريدان الاستفادة من خدمات آدم الوناس.

وسبق لِآدم الوناس أن ارتدى زيّ نادي نيس مُعارا، في موسم 2019-2020.

وكانت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية في تاريخ سابق، قد ذكرت بِأن خمسة أندية تُريد جلب آدم الوناس، مُمثّلة في: بولونيا وسالرنيتانا وليتشي من إيطاليا، وفريقَين من فرنسا.

وأشار المصدر إلى أن عرض نادي بولونيا ملموس، لكنّها لم تكشف عن هُوِّيتَي الفريقَين الفرنسيَين، سوى أنهما ينتميان إلى بطولة القسم الأوّل.

وكانت إدارة نادي نابولي قد عرضت على الدولي الجزائري في الأيّام القليلة الماضية، تجديد العقد، لكن آدم الوناس رفض المُقترح.