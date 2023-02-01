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رياضة

فشل صفقة زياش مع باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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فشل صفقة زياش مع باريس سان جيرمان
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حكيم زياش

فشلت صفقة إعارة الدولي المغربي حكيم زياش من نادي تشلسي إلى باريس سان جيرمان، بسبب تأخر النادي الإنجليزي في تقديم الوثائق اللازمة في الوقت المناسب.

وحسب وكالة الانباء الفرنسية، فإن رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا، رفضت الاستئناف المقدم من باريس سان جرمان، بشأن ضمه الدولي المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة من تشلسي الإنجليزي.

واجتمعت اللجنة القانونية، لرابطة محترفي كرة القدم الفرنسية، صبيحة الأربعاء، للنظر في الإستئناف الذي تقدم به النادي الباريسي من أجل المصادقة على عقد إعارة زياش إلى النادي، بعدما تعذر ترسيم إنتقاله قبل غلق فترة الإنتقالات، عند منتصف ليل الثلاثاء.

ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب، الذي تواجد الثلاثاء، في باريس واجتاز الفحص الطبي، إلا أن الصفقة فشلت في الدقائق الأخيرة، من فترة الانتقالات الشتوية.

وفشلت صفقة انتقال زياش إلى النادي الباريسي، بسبب ارتكاب نادي تشلسي أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد اللاعب.
ووصلت الوثائق الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، عند منتصف ليل الثلاثاء.

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