فصل مذيعة بقناة عبرية عن العمل بسبب تعليقها على مظهر أسيرة!

كشفت تقارير إخبارية أنه تم فصل مذيعة بقناة عبرية عن العمل بسبب تعليقها على مظهر أشهر أسيرة بقطاع غزة، تم إجلاؤها، في عملية عسكرية.

وبحسب الإعلام العبري فإن المذيعة لمى طاطور فقدت وظيفتها، بعد انتقادها للحالة التي ظهرت بها الأسيرة نوعا أرغماني التي قال جيش الاحتلال أنه حررها خلال عملية اقتحام لمخيم النصيرات.

وقالت طاطور عبر حسابها على إنستغرام: “هكذا يبدو شكل الرهينة بعد 9 أشهر من الأسر؟ حواجبها تبدو أفضل من حواجبي! بشرتها! شعرها! أظافرها! ولهذا كان يجب قتل الأطفال والنساء الأبرياء؟”.

لمى طاطور ممثلة ومذيعة في القناة الـ 12 الإسرائيلية، من عرب 48، تم فصلها عن العمل بسبب منشور عبر حسابها على إنستغرام، تساءلت فيه عن مظهر الأسيرة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي أعلن الجيش الإسرائيلي استعادتها عقب مجزرة مخيم النصيرات ونشرت طاطور صورة للفتاة الإسرائيلية عبر خاصية… pic.twitter.com/p47ZHTHyD3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2024

وأثارت تدوينة المذيعة ضجة في إسرائيل بعد تداولها عبر الشبكات، حيث طالب صهاينة بفصلها عن العمل مع توجيه انتقادات لاذعة للقناة 12 العبرية.

وكان مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال قد أظهر لحظة وصول الأسيرة الإسرائيلية نوعا أرغماني لطائرة مروحية تابعة له، بعد استعادتها مع 3 آخرين.

وظهرت الأسيرة وهي تقفز داخل الطائرة الإسرائيلية قبل نقلها إلى المركز الطبي “شيبا” في تل هشومير لإجراء الفحوصات الطبية، بعد أن وصف الجيش الإسرائيلي الحالة الصحية للأسرى بـ”الجيدة”.

وتعتبر أرغماني التي تلقب بـ”رمز قضية الأسرى” واحدة من أشهر المختطفين الإسرائيليين في غزة فقد ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء على دراجة نارية مع رجلين من عناصر المقاومة.

وفي أول حديث لها للإعلام، قالت أرغاماني: “رأيت الموت أمام عيني مباشرة، وفي إحدى المرات دخل صاروخ إلى داخل المنزل”، بحسب ما نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم”.

🔴La prisonnière israélienne, Noa Argamani, libérée aujourd’hui. 8 mois sépare ces 2 photos. pic.twitter.com/TmkVXUD1s9 — LE RIFAIN LA NOUVELLE DU FRONT (@rifain_nouvelle) June 8, 2024

وقالت لأفراد عائلتها: “4 مرات رأيت الموت أمام أعيني، وفي إحدى المرات دخل صاروخ إلى المنزل ثم وقع انفجار، لقد كنت متأكدة من أنني ميتة”.

فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن الأسيرة الإسرائيلية نوعا أرغماني، قالت إنه كان يُسمح لها من وقت لآخر بالخروج لاستنشاق الهواء وهي ترتدي زيًا نسائيًا عربيًا، كما تعلمت العربية.

فيما نقلت القناة 13 العبرية، أن الأسيرة قالت إنها أثناء فترة الأسر تنقلت بين عدة شقق ولم يتم احتجازها داخل أنفاق إطلاقًا.