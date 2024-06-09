-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

فصل مذيعة بقناة عبرية عن العمل بسبب تعليقها على مظهر أسيرة!

جواهر الشروق
  • 1138
  • 0
فصل مذيعة بقناة عبرية عن العمل بسبب تعليقها على مظهر أسيرة!

كشفت تقارير إخبارية أنه تم فصل مذيعة بقناة عبرية عن العمل بسبب تعليقها على مظهر أشهر أسيرة بقطاع غزة، تم إجلاؤها، في عملية عسكرية.

وبحسب الإعلام العبري فإن المذيعة لمى طاطور فقدت وظيفتها، بعد انتقادها للحالة التي ظهرت بها الأسيرة نوعا أرغماني التي قال جيش الاحتلال أنه حررها خلال عملية اقتحام لمخيم النصيرات.

وقالت طاطور عبر حسابها على إنستغرام: “هكذا يبدو شكل الرهينة بعد 9 أشهر من الأسر؟ حواجبها تبدو أفضل من حواجبي! بشرتها! شعرها! أظافرها! ولهذا كان يجب قتل الأطفال والنساء الأبرياء؟”.

وأثارت تدوينة المذيعة ضجة في إسرائيل بعد تداولها عبر الشبكات، حيث طالب صهاينة بفصلها عن العمل مع توجيه انتقادات لاذعة للقناة 12 العبرية.

وكان مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال قد أظهر لحظة وصول الأسيرة الإسرائيلية نوعا أرغماني لطائرة مروحية تابعة له، بعد استعادتها مع 3 آخرين.

وظهرت الأسيرة وهي تقفز داخل الطائرة الإسرائيلية قبل نقلها إلى المركز الطبي “شيبا” في تل هشومير لإجراء الفحوصات الطبية، بعد أن وصف الجيش الإسرائيلي الحالة الصحية للأسرى بـ”الجيدة”.

وتعتبر أرغماني التي تلقب بـ”رمز قضية الأسرى” واحدة من أشهر المختطفين الإسرائيليين في غزة فقد ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء على دراجة نارية مع رجلين من عناصر المقاومة.

وفي أول حديث لها للإعلام، قالت أرغاماني: “رأيت الموت أمام عيني مباشرة، وفي إحدى المرات دخل صاروخ إلى داخل المنزل”، بحسب ما نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم”.

وقالت لأفراد عائلتها: “4 مرات رأيت الموت أمام أعيني، وفي إحدى المرات دخل صاروخ إلى المنزل ثم وقع انفجار، لقد كنت متأكدة من أنني ميتة”.

فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن الأسيرة الإسرائيلية نوعا أرغماني، قالت إنه كان يُسمح لها من وقت لآخر بالخروج لاستنشاق الهواء وهي ترتدي زيًا نسائيًا عربيًا، كما تعلمت العربية.

فيما نقلت القناة 13 العبرية، أن الأسيرة قالت إنها أثناء فترة الأسر تنقلت بين عدة شقق ولم يتم احتجازها داخل أنفاق إطلاقًا.

مقالات ذات صلة
رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للاعتداء على يد رجل في كوبنهاغن

رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للاعتداء على يد رجل في كوبنهاغن

بعد اعتذاره.. منى زكي تتنازل عن دعواها ضد اليوتيوبر الشهير الذي قذفها

بعد اعتذاره.. منى زكي تتنازل عن دعواها ضد اليوتيوبر الشهير الذي قذفها

تعرّف على 10 أطعمة ومشروبات تخفض حرارة الجسم

تعرّف على 10 أطعمة ومشروبات تخفض حرارة الجسم

ظهور نادر لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يثير التساؤلات!

ظهور نادر لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يثير التساؤلات!

بالفيديو.. هذا ما قالته زوجة “السفّاح المصري” في أول ظهور إعلامي لها!

بالفيديو.. هذا ما قالته زوجة “السفّاح المصري” في أول ظهور إعلامي لها!

إشادة واسعة عبر الشبكات بطالبة جزائرية ابتكرت طائرة “درون”

إشادة واسعة عبر الشبكات بطالبة جزائرية ابتكرت طائرة “درون”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد