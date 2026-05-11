فصل مذيعة تركية شهيرة عن العمل بسبب تصريح عن الكلاب والقطط!

أثارت مذيعة تركية شهيرة موجة واسعة من الجدل في تركيا، بعد تصريحات عن القطط والكلاب أدلت بها خلال ختام نشرة إخبارية خاصة بمناسبة عيد الأم.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام تركية فقد تم استبعاد المذيعة أشل أتشك (Işıl Açıkkar) من تقديم النشرة الرئيسية على شاشة تي آر تي الرسمية بعدما قالت في ختام تقديمها لنشرة مسائية إن الله لم يرزقها بأطفال، لكنها تشعر بمعنى الأمومة من خلال رعايتها للقطط والكلاب التي تعيش معها.

وأضافت أنها تعتبر نفسها “أما للحيوانات ذات المخالب”، في إشارة إلى الحيوانات الأليفة التي تقوم بتربيتها والعناية بها، ما أثار موجة جدل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجدلا حادا برغم أن الكلمات بدت عفوية وتحمل طابعا إنسانيا.

وقال نشطاء إن تشبيه رعاية الحيوانات بالأمومة التقليدية يُعد تجاوزا لمفهوم الأم ودورها داخل الأسرة، خاصة أن التصريح جاء في مناسبة رمزية تحظى بحساسية اجتماعية كبيرة في تركيا.

ودافع آخرون عن المذيعة، معتبرين أن حديثها لا يتضمن أي إساءة للأمهات، بل يعكس مشاعر شخصية وتجربة إنسانية تعيشها كثير من النساء اللواتي لا يملكن أطفالاً ويجدن في رعاية الحيوانات نوعا من العطاء والاهتمام العاطفي.

كما رأى البعض أن ردود الفعل كانت مبالغا فيها وأن القضية أُخذت إلى أبعاد أكبر من حجمها الحقيقي.

وتُعد أشل أتشك من الوجوه المعروفة في الإعلام التركي، إذ عملت لسنوات طويلة في تقديم نشرات الأخبار والبرامج على شاشة تي آر تي، واكتسبت حضورا واضحا لدى الجمهور بفضل أسلوبها الهادئ وخبرتها المهنية.